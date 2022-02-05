Erkan Şamcı vefat etti koronaya yenildi Doğal temizlik tavsiyeleriyle tanınan Erkan Şamcı kimdir

Doğal temizlik ürünleri hazırlama tarifleriyle özellikle gündüz kuşağı programlarının renkli simalarıdnan olan ve izleyicinin hafızasına 'doğal yaşam uzmanı' olarak kazınan Erken Şamcı hayatını kaybetti. Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı Erkan Şamcı koronavirüs nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitirdi.