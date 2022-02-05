Erkan Şamcı vefat etti koronaya yenildi Doğal temizlik tavsiyeleriyle tanınan Erkan Şamcı kimdir
Ekranlarda doğal temizlik tarifleri ile tanınan Ekolojik Yaşam Uzmanı Erkan Şamcı koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından en merak edilen ise Erken Şamcı kimdir sorusu oldu.
Doğal temizlik ürünleri hazırlama tarifleriyle özellikle gündüz kuşağı programlarının renkli simalarıdnan olan ve izleyicinin hafızasına 'doğal yaşam uzmanı' olarak kazınan Erken Şamcı hayatını kaybetti. Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı Erkan Şamcı koronavirüs nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitirdi.
Özellikle gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriye tanınan Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüse yenik düştü. Acı haberi Şamcı’nın eşi Instagram’dan duyurdu.
Eşinin paylaşımında “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…” ifadeleri yer aldı.
Erkan Şamcı kimdir: Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.