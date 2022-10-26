Erkan Petekkaya'dan olay itiraflar: Şiddet ve tecavüz...

“Altı ay bunalımdan çıkamadım” diyen Petekkaya “30 yaşımda bunalıma girdim. Altı ay o bunalımdan çıkamadım. Çünkü bir baltaya sap olamadım, 'Ne olacak şimdi?' diye düşünüyordum. Çok zor kararlar vermem gereken bir dönemdi. O zaman yanlış bir karar verseydim hayatım bitmişti” ifadelerini kullandı.