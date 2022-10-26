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Erkan Petekkaya'dan olay itiraflar: Şiddet ve tecavüz...

Erkan Petekkaya'dan olay itiraflar: Şiddet ve tecavüz...

Ekranların sevilen isimlerinden Erkan Petekkaya Melis Güvenç'in Youtube programına Tolga Güleç ile birlikte katıldı. Programda Erkan Petekkaya,  özel hayatıyla ilgili önemli itiraflarda bulundu. 

Erkan Petekkaya'dan olay itiraflar: Şiddet ve tecavüz...

9 yıl aradan sonra 'Filme Gel' projesiyle tekrardan bir araya geldikleri Tolga Güleç ile Melis Güvenç'in Youtube kanalına konuk olan Erkan Petekkaya , özel hayatı ve işi ile ilgili oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Erkan Petekkaya'dan olay itiraflar: Şiddet ve tecavüz...

Erkan Petekkaya 30’lu yaşlarının başında gelecek kaygısından dolayı depresyona girdiğini de ilk kez açıkladı.

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Erkan Petekkaya'dan olay itiraflar: Şiddet ve tecavüz...

“Altı ay bunalımdan çıkamadım” diyen Petekkaya “30 yaşımda bunalıma girdim. Altı ay o bunalımdan çıkamadım. Çünkü bir baltaya sap olamadım, 'Ne olacak şimdi?' diye düşünüyordum. Çok zor kararlar vermem gereken bir dönemdi. O zaman yanlış bir karar verseydim hayatım bitmişti” ifadelerini kullandı.

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Erkan Petekkaya'dan olay itiraflar: Şiddet ve tecavüz...

Oyunculukta seçici olabilmenin konforu hakkında konuşan Erkan Petekkaya “Birçok arkadaşım evinin kirasını vermek için, para kazanabilmek için hiç yapmayacakları şeyleri yaptılar. 

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