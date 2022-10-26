Erkan Petekkaya'dan olay itiraflar: Şiddet ve tecavüz...
Ekranların sevilen isimlerinden Erkan Petekkaya Melis Güvenç'in Youtube programına Tolga Güleç ile birlikte katıldı. Programda Erkan Petekkaya, özel hayatıyla ilgili önemli itiraflarda bulundu.
9 yıl aradan sonra 'Filme Gel' projesiyle tekrardan bir araya geldikleri Tolga Güleç ile Melis Güvenç'in Youtube kanalına konuk olan Erkan Petekkaya , özel hayatı ve işi ile ilgili oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Erkan Petekkaya 30’lu yaşlarının başında gelecek kaygısından dolayı depresyona girdiğini de ilk kez açıkladı.
“Altı ay bunalımdan çıkamadım” diyen Petekkaya “30 yaşımda bunalıma girdim. Altı ay o bunalımdan çıkamadım. Çünkü bir baltaya sap olamadım, 'Ne olacak şimdi?' diye düşünüyordum. Çok zor kararlar vermem gereken bir dönemdi. O zaman yanlış bir karar verseydim hayatım bitmişti” ifadelerini kullandı.
Oyunculukta seçici olabilmenin konforu hakkında konuşan Erkan Petekkaya “Birçok arkadaşım evinin kirasını vermek için, para kazanabilmek için hiç yapmayacakları şeyleri yaptılar.