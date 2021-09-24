Erkan Petekkaya'dan çok konuşulacak koronavirüs Biontech aşısı açıklaması
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, koronavirüs aşısı Biontech ile ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Petekkaya aşı karşıtlarının aslında aşının kendisine karşı olmadığını ancak aşının 'uygulanış biçimine' karşı olduğunu ifade etti.
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, önceki akşam yeğeni Levent Çatmaz’ın düğün töreninde görüntülendi. Petekkaya, gecede muhabirlere koronavirüs aşısıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Erkan Petekkaya'nın yeğeni Levent Çatmaz, dün akşam dünyaevine girdi. Levent Çatmaz-Seren Kestel çiftinin nikah şahitliğini Erkan Petekkaya, ünlü oyuncunun eşi Didem Petekkaya, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu üstlendi.
Şu sıralar yeni bir dizide rol almaya hazırlanan Petekkaya, düğünde ilginç açıklamalarda bulundu.
"Onlar aslında aşı karşıtı değiller"
Koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan oyuncu aşı karşıtlarıyla ilgili şunları söyledi:
"Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım."