Erkan Petekkaya'dan çok konuşulacak koronavirüs Biontech aşısı açıklaması

"Onlar aslında aşı karşıtı değiller"

Koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan oyuncu aşı karşıtlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım."