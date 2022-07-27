Erkan Petekkaya'dan bomba gibi bir film! Öyle Bir Geçer Zaman ki'den sonra tekrardan aynı projedeler!
Erkan Petekkaya ve Tolga Güleç 12 yıl aradan sonra tekrardan birlikte kamera karşısına çıktı. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde birlikte rol alan ünlü oyuncular yeni bir komedi filmi ile tekrardan rol arkadaşı oldular.
2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı döneme damga vuran Öyle Bir Geçer ki dizisinde birlikte rol alan Erkan Petekkaya ve Tolga Güleç yıllar sonra 'Filme Gel' adlı filmle tekrardan birlikte kamera karşısına geçiyorlar.
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile isimlerini geniş kitlelere duyuran ve akıllara dizide canlandırdıkları karakterlerle kazınmışlardı. dizide Erkan Petekkaya 'Ali Kaptan', Tolga Güleç ise 'Ahmet' karakterini canlandımıştı.
Filmde 'Çetin' karakterine hayat veren Tolga Güleç, Petekkaya hakkında "Erkan abi ile yıllar sonra komedi yapmanın keyfi apayrı. Karşılıklı oynadığımız sahnelerde bazen gülmekten sahneyi çekemediğimiz anlar oluyor. Absürd komedinin tadına birlikte varıyoruz" ifadelerini kullandı.
Filme Gel filminde, Erkan Petekkaya (Kadırgalı), Fırat Doğruloğlu (Necmi), Levent Ülgen (Hüsnü), Çilek Dilligil(Selma), Tolga Güleç (Çetin), Aslıhan Karalar(Seda), Orçun Kaptan(Muzo), Deniz Hamzaoğlu (Feramuz) gibi başarılı oyuncular yer alıyor.