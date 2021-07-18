Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı sorusuna küfürlü cevap: O mikrofonu alır...
Tv8 Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı sorusuna çok sert yanıt...
"O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"
Erkan Petekkaya, ‘Şafak Vakti’ filminin galasında kendisine Acun Ilıcalı'yla ilgili bir soru yönelten muhabire tepki gösterdi. Petekkaya, "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun? Yapma, ayıptır. Burada olacak iş mi?" dedi.
15 Temmuz hain darbe girişimini konu olan "15/07 Şafak Vakti" filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Muhabire olay cevap!
Filmin başrolündeki Erkan Petekkaya, kendisine mikrofon uzatan gazetecilere, filmin dışında magazin sorusu sorduğu gerekçesiyle çok sert tepki verdi.
Acun Ilıcalı'ya çok sert yüklenmişti
Acun Ilıcalı'nın sahibi oldupu Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin en sevilen karakterlerinden 'Delikanlı sadi'ye hayat veren Erkan Petekkaya'nın, Tv8'de yayınlanan bir ödül gecesinde Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine Acun Ilıcalı üzerinden çok sert bir tepki evrmesi sonrası ipler gerilmişti.