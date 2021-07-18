Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı sorusuna küfürlü cevap: O mikrofonu alır...

"O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"

Erkan Petekkaya, ‘Şafak Vakti’ filminin galasında kendisine Acun Ilıcalı'yla ilgili bir soru yönelten muhabire tepki gösterdi. Petekkaya, "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun? Yapma, ayıptır. Burada olacak iş mi?" dedi.