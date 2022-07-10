Erkan Petekkaya yeni projesini açıkladı! Herkes ters köşe olacak
Son olarak Kırmızı Oda dizisinde oynayan usta oyuncu Erkan Petekkaya yeni projesi ile Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Petekkaya yeni rolü ile herkese ters köşe yapacak.
Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde oynayan ekranların aranan yüzü 51 yaşındaki Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu.
Petekkaya geçtiğimiz haftalarda çekim sırasında kalp krizi geçirdiği iddiaları ile uzun süre gündem olmuş ve sonra bu iddiaları yalanlamıştı.
Usta oyuncu Kanal D'nin bomba projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Petekkaya, Kanal D için hazırlanan 'O kız' dizisiyle izleyicinin karşısına çıkıp ters köşe yapmaya hazırlanıyor.
Usta isim Erkan Petekkaya’nın ters köşe bir rolle izleyicilerin karşısına çıkacak olması seyirci tarafından büyük bir merak uyandırdı.