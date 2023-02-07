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Erkan Petekkaya kahreden haberi duyurdu yardım istedi! Ailem göçük altında

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Erkan Petekkaya kahreden haberi duyurdu yardım istedi! Ailem göçük altında

Oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının enkaz altında olduğunu duyurup yardım istedi. Petekkaya, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yetkililere seslendi.

Erkan Petekkaya kahreden haberi duyurdu yardım istedi! Ailem göçük altında

Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm ülkeyi üzüntüye boğan deprem nedeniyle Türkiye'de 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklayarak bayrakların yarıya çekileceğini belirtti. 

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Erkan Petekkaya kahreden haberi duyurdu yardım istedi! Ailem göçük altında

3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiği depremde bir kötü haberde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'dan geldi.

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Erkan Petekkaya kahreden haberi duyurdu yardım istedi! Ailem göçük altında

 Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının Hatay'da enkaz altında kaldığını açıkladı.

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Erkan Petekkaya kahreden haberi duyurdu yardım istedi! Ailem göçük altında

Petekkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Sevgili eşim Didem Petekkaya'nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

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