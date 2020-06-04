Erkan Petekkaya hem Ekrem İmamoğlu hem Cem Yılmaz açıklamalarıyla olay!
Haber Global'de yayımlanan Jülide Ateş ile 40 programına katılan Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu hakkında yazılanlara açıklama getirirken Cem Yılmaz hakkında söylediklerinin de yanlış anlaşıldığını söyledi.
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Erkan Petekkaya, Jülide Ateş'in 40 programına katıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden İBB üzerine yazılanlar hakkında açıklama yapan Petekkaya, eleştirildiği ''Korona'' videosu hakkında da açıklama yaptı. Petekkaya'nın açıklamaları yalnızca bunlarla sınırlı kalmadı Cem Yılmaz'ın filmlerini neden beğenmediğini de anlattı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki paylaşımları için ''Benim adım çıkmış 8'e inmiyor 7'ye. Hakkımda alkol konusunda çok acayip bir algı yarattılar, çünkü ben bu konuda çok rahat davrandım… Tabii ellerine malzeme de verdim ama ben ne yapsam; sokakta takılıp düşsem 'Aa alkollüydü', birine bir şey söylüyorum ‘Sarhoştu zaten' diyorlar" dedi.
Sosyal medya hesabının yanındaki çalışan tarafından ele geçirildiğini yineleyen Petekkaya, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:
"Elimde belgeler var. Yanımda çalışan 8 yıldır benimleydi, oğlumdan çok onu görüyorum. Banka şifrelerim, sosyal medya hesaplarımın şifreleri, vekaletnamelerim her şeyim ondadır… Gelir evimde yatar, annemin babamın evinde benimle uyur, yardımcım… Ben uzun uzun mesajlar yazamam, veririm o yazar.''
Erkan Petekkaya, çalışanını çıkardıktan sonra başına gelenleri de anlattı:
''Elemanlarımın hepsini belli bir yaşa gelince çıkarıyorum, çünkü belli bir yaşa gelince olmuyor, mutsuz oluyor, onlara iş imkanı açıp onları gönderiyorum. Onun da zamanı geldi, işten çıkardım ama, açık açık anlatamadım bunu, sonra anlatırım dedim.''