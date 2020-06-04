Erkan Petekkaya hem Ekrem İmamoğlu hem Cem Yılmaz açıklamalarıyla olay!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki paylaşımları için ''Benim adım çıkmış 8'e inmiyor 7'ye. Hakkımda alkol konusunda çok acayip bir algı yarattılar, çünkü ben bu konuda çok rahat davrandım… Tabii ellerine malzeme de verdim ama ben ne yapsam; sokakta takılıp düşsem 'Aa alkollüydü', birine bir şey söylüyorum ‘Sarhoştu zaten' diyorlar" dedi.