Erkan Petekkaya 'Acun Ilıcalı kovdu' haberine delirdi: En pis küfürleri ediyorum!

“Ahlaksız haberciler terbiyesizligin son noktaları ünlü olmak isteyen zavallıılar”

Paylaşımı alıp kendi sosyal medya hesabında yayınlayan Erkan Petekkaya fotoğrafın altına, “Ben hiç bir yerden kovulmadım !!!!!!!!! Ahlaksız haberciler terbiyesizligin son noktaları ünlü olmak isteyen zavallılar. Ben hiç bir yerden kovulmadım yalancı yoksunlar. Yahu ben beddua hiç etmemiştim ama size edeceğim Allah belanızı versin bu yaptığınız yalan haberin her tıklaması size bela olarak dönsün Allah gani belanızı versin ahlak yoksunları. Yeter ne Acunu ne de beni pislik zihniyetlerinize alet etmeyin . zavallılar gidin akıllı projeler üretin dümbelekler. Yazmıyorum ama en pis küfürleri size gönderiyorum. hayırlısıyla. Allah yüreginize iyilik versin” ifadelerini kullandı.