Erkan Özerman'ın 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları' skandalı hakkında yeni bombalar!
Best Model yarışmacılarını taciz iddialarıyla gündeme gelen Erkan Özerman hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Erkan Özerman'la uzun yıllar çalışan ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu menajeri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman ile ilgili skandalları gündeme getirdi.
Geçtiğimiz günlerde yıllardır düzenlediği Best Model yarışmacılarını taciz iddialarıyla gündeme gelen Erkan Özerman hakkında yeni ahlaksız iddialar ortaya çıktı. Erkan Özerman'la uzun yıllar çalışan ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu menajeri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman ile ilgili skandalları gündeme getirdi. Özerman'ın "Best Model benim erkek haremimdir" dediği iddia edilirken "Kıvanç Tatlıtuğ'a çıplak fotoğraflarla şantaj yaptığı öne sürüldü.
Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özerman'la uzun yıllar çalıştığını iddia eden ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu, menajeri Özerman ile ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya koydu.
"Best Model benim erkek haremimdir"
Röportajda, Erkan Özerman'la uzun yıllar çalıştığını ifade eden ismini vermek istemeyen oyuncu menajeri, "Erkan Bey, 'Best Model benim erkek haremimdir' diyen ve bu yarışmayı kendisi için düzenlediğini söyleyen birisidir. Best Model'da jüriden çıkan sonucun bir önemi yoktur. Her zaman Erkan Özerman'ın istediği yarışmacılar derece alır. Jön olanlardan biri ile birlikte olduğuna şahit olan, bir modacı arkadaşımız var" ifadelerini kullandı.
"Kıvanç Tatlıtuğ'a çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı"
Onur Akay'ın "Bu jön sarışın mı esmer mi?" sorusuna ise "Esmer" yanıtını veren menajer, "Çok şeye şahit olduk ve olanlar var. Yine bir başka modacı arkadaşımız Ramaza Roma Paris'te şu olaya şahit olmuştu. Erkan Özerman bir marjinal kulüpte Kıvanç Tatlıtuğ'a makyaj yaptırarak foto çekimleri yaptırmış. Kıvanç bu resimleri moda çekimleri sanıyormuş Oysa Erkan Özerman kasasına şantaj için çekim yaptırmış ve yıllar sonra o fotoğraflarla şantaj da yaptı." dedi.