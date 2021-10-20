Erkan Özerman'dan Best Model 2021 yarışmacılarının 'masaj' iddialarına yanıt
34. Best Model of Turkey 2021 yarışmacıları arasında yer alan Elmas Yıldız, Barış Arslan, Bsrtu Dilmen, Oğuzhan Dalsız ve Tolga Tunca'nın katıldıkları 2. Sayfa programında, yarışmada organizatör Erkan Özerman'ın erkek yarışmacılara 'masaj yap' mesajı attığına ilişkin iddialara Özerman'dan yanıt geldi.
Geçtiğimiz hafta düzenlenen 34. Best Model Türkiye yarışmasında Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci oldu. Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yıldız ise, yarışmanın ardından şoke edici iddialarda bulundu. Birincinin yarışmadan önce belli olduğunu söyleyen Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara "Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar attığını ve olumsuz cevaplar karşılığında "Yarışmada görürsün" dendiğini ileri sürdü. Basına yansıyan söz konusu iddialardan sonra Erkan Özerman, dün Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına ve ardından Habertürk'e konuştu.
"Dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu"
34. Best Model Türkiye yarışmasıyla ilgili ortaya iddialar gündemdeki yerini koruyor. Yarışmada 'Best Smile' seçilen Elmas Yılmaz, hakkının yenildiğini iddia ederek yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi. Yılmaz açıklamasında, "Dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" gibi şoke edici iddialarda bulundu.
Bir başka yarışmacı Barış Arslan da Yıldız'ın açıklamalarının doğru olduğunu belirterek, "Ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamadım" ifadelerini kullandı. Yarışmanın birincisi Bartu Dilmen ise, "Erkan Bey hakkında ortaya atılan iddialar hakkında bilgim yok. Söylenenlerdeki gibi Erkan Bey ile aramızda bir diyalog geçmedi. Ben böyle bir şey yapsam yaşayamam" diyerek ileri sürülenlerin gerçek dışı olduğunu savundu
Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, Elmas Yıldız'ın açıklamalarının doğru olduğunu belirterek, söz konusu iddiaları destekledi.