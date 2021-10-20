Erkan Özerman'dan Best Model 2021 yarışmacılarının 'masaj' iddialarına yanıt

Bir başka yarışmacı Barış Arslan da Yıldız'ın açıklamalarının doğru olduğunu belirterek, "Ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamadım" ifadelerini kullandı. Yarışmanın birincisi Bartu Dilmen ise, "Erkan Bey hakkında ortaya atılan iddialar hakkında bilgim yok. Söylenenlerdeki gibi Erkan Bey ile aramızda bir diyalog geçmedi. Ben böyle bir şey yapsam yaşayamam" diyerek ileri sürülenlerin gerçek dışı olduğunu savundu