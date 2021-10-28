Erkan Özerman Best Model taciz skandalı bitmiyor Aşkım Kapışmak'tan olay iddia!

Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Aşkım Kapışmak, geçtiğimiz hafta taciz iddiaları ile gündeme gelen Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özerman ile ilgili art arda gündeme gelen ve bitmek bilmeyen taciz iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kapışmak, yıllar önce Özerman'ın benzer şekilde yaklaştığı bir modelin kendisinden psikolojik anlamda destek aldığını iddia etti.