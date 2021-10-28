Erkan Özerman Best Model taciz skandalı bitmiyor Aşkım Kapışmak'tan olay iddia!
TV8 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan, ilişkiler ile ilgili yorum ve analizleriyle bilinen 'Aşk doktoru' lakaplı yazar Aşkım Kapışmak, Best Model yarışmalarının organizatörü Erkan Özerman'ın tacizine uğrayan bir modelin kendisinden danışmanlık alarak yaşadıklarını unutmaya çalışmak için destek aldığını öne sürdü.
Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Aşkım Kapışmak, geçtiğimiz hafta taciz iddiaları ile gündeme gelen Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özerman ile ilgili art arda gündeme gelen ve bitmek bilmeyen taciz iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kapışmak, yıllar önce Özerman'ın benzer şekilde yaklaştığı bir modelin kendisinden psikolojik anlamda destek aldığını iddia etti.
Aşkım Kapışmak, Erkan Özerman'ın Best Model'e katılan erkek yarışmacılara 'ahlaksız teklif'te bulunduğuna ilişkin iddialara yönelik, canlı yayında şahit olduğunu öne sürdüğü olayı şöyle anlattı:
"Yıllar önce Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri destek almıştı benden. Uzun süre... Mağdur biri... Psikiyatrist hocama da yönlendirdim. Çok ağır bir taciz yaşamıştı. Fiziki de, sözlü de...
20'li yaşlardaydı. Dereceye giremedi. Ben de duyuyordum. Bunu herkes de biliyor. Ara ara görüşüyoruz.