Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun objektiflerin karşısına geçti! Cesur pozlar verdi
Çukur'un efsane oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'in eşi oyuncu Cansu Tosun, bir proje için objektiflerin karşısına geçerek cesur pozlar verdi.
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, Antalya Adrasan Olimpos'ta düzenlenen festival konseptindeki düğün töreni ile evlendi. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, "En mutlu günümüz festival gibi olsun" fikrinden yola çıkarak en mutlu günlerini bir festivale dönüştürmüş ve hem kendileri hem de konukları için ölümsüzleştirmişti.
Erkan Kolçak Köstendil ile Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Cansu Tosun, cesur pozlarla sessizliğini bozdu. Cansu Tosun, fotoğrafçı Eylül Ezik'in objektifinin karşısına geçti.
Çukur'un yıldız oyuncusu ve sevilen karakteri Vartolu'ya hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, çok özel pozlar verdi.
Cansu Tosun, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına "Beni en iyi yansıtan kombinleri oluşturduk. Ortaya müthiş kareler çıktı" yazdı.