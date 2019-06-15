Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun objektiflerin karşısına geçti! Cesur pozlar verdi

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, Antalya Adrasan Olimpos'ta düzenlenen festival konseptindeki düğün töreni ile evlendi. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, "En mutlu günümüz festival gibi olsun" fikrinden yola çıkarak en mutlu günlerini bir festivale dönüştürmüş ve hem kendileri hem de konukları için ölümsüzleştirmişti.