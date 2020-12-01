Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan radikal karar bakın ne yapacaklar
Çukur dizisinin yıldızı Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, oğulları Marsel için radikal bir karar aldı.
Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinin başrol karakterlerinden Vartolu Saadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun ile 2018 yılında evlendi. Geçtiğimiz aylarda da ikili anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun hayatlarıyla ilgili radikal bir karar aldı. Köstendil, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğlu Marsel ve eşi Cansu Tosun ile sakin ve doğal bir yaşam sürmek istedi.
Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çifti, bir süre önce Balıkesir Gömeç'teki Patriça Plajı'nda kamp yapmaya başladı.
Günaydın'ın haberine göre; salgın nedeniyle setlerden uzak kalmayı tercih eden Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çifti, oğullarını doğayla iç içe karavanda büyüteceklerini söyledi.