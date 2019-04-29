Erizncan'da Vaşak’ın dağ keçisi sürüsüne saldırı anı kamerada

Görüntüyü çeken Fahri Akoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir manzarayı. İsviçre dağlarını, Alpleri komple dolaştık böyle bir manzara yok. Vaşak girdi sürünün içerisine. Bu anı gördük, çektik.” dedi. İşte kameralara yansıyan o anlar...