Erik yemenin inanılmaz faydaları vitamin ile yüklü!

Antioksidan kaynağı

Erikler, vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu zararları önlemeye yardımcı olan yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu antioksidanlar vücuttaki toksiklenmeyi önler. Ayrıca içlerinde bulunan fenoller, nöronları ve hücre zarlarını oksidatif stresin neden olduğu yaralanmalara karşı korur.