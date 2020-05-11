Erik yemenin inanılmaz faydaları vitamin ile yüklü!
Erikler, sağlıklı bileşenler, vitaminler ve mineraller ile yüklüdür.Erik içerdiği bu faydalı vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı kolesterol, kardiyovasküler sağlık, bilişsel sağlık, bağışıklık sistemi gücü, hücresel sağlık, elektrolit dengesi, sinir sistemi ve cilt bakımı ve kanın pıhtılaşmasına da yardımcı olur. İşte eriğin bilinmeyen faydaları!
Antioksidan kaynağı
Erikler, vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu zararları önlemeye yardımcı olan yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu antioksidanlar vücuttaki toksiklenmeyi önler. Ayrıca içlerinde bulunan fenoller, nöronları ve hücre zarlarını oksidatif stresin neden olduğu yaralanmalara karşı korur.
Sıkı bir vücut için erik!
Bağ dokusunu güçlendirerek daha sıkı bir vücuda sahip olmayı sağlıyor. Böylece vücudu daha genç gösteriyor. Kilo vermek isteyen kişiler için de kesinlikle tüketilmesi gereken bir besin olan erik kan şekerini dengelemesiyle büyük yarar sağlıyor.
Cilt dostu
Eriğin içerisinde bulunan C vitamini, diğer antioksidanlarla birlikte cildin parlak, genç ve ışıltılı kalmasına yardımcı olur.
Bağışıklığı arttırır
Yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Bu vitamin vücudun enfeksiyonlara ve iltihaplanmalara karşı direncinden sorumludur.