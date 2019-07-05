Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen'in açtığı davada beraat etti! Erdoğan'lı fotoğraf paylaştı

İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan karar duruşmasında ünlü sunucu Erhan Çelik, Gülben Ergen tarafından açılan davada tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarının hepsinden ayrı ayrı beraat etti.