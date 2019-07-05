Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen'in açtığı davada beraat etti! Erdoğan'lı fotoğraf paylaştı
Ünlü sunucu Erhan Çelik, eski eşi sanatçı Gülben Ergen'in açtığı davada yer alan tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarından beraat etti. Dava sonrası Ergen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafını paylaşıp yorumları kapatması dikkat çekti.
İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan karar duruşmasında ünlü sunucu Erhan Çelik, Gülben Ergen tarafından açılan davada tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarının hepsinden ayrı ayrı beraat etti.
28 Eylül 2014 yılında düzenlenen nikahla dünya evine giren Erhan Çelik ve Gülben Ergen 2016 senesinde evliliklerini sonlandırdı. Gülben Ergen, boşanma sonrası eski eşine birçok suçtan dava açtı.
Çelik, Gülben Ergen tarafından açılan tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarının hepsinden ayrı ayrı beraat etti.
Dava dilekçesinde yer alan ifadede ise Sanık Erhan Çelik'in üzerine atılı Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Hakaret ve Tehdit suçlarına azmettirme suçlarını işlediği sabit olmadığından müsnet suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verilmiştir" denildi.