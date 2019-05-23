Ergin Ataman çıldırdı hakemin üzerine yürüdü
Anadolu Ajansı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Banvit, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman (solda), maçın 22. dakikasında bir pozisyon sonrasındaki itirazları nedeniyle üst üste iki teknik faul alarak oyundan diskalifiye edildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Banvit'i 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.
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4 isim kadroda yer almadı: Lacivert-beyazlılarda Shane Larkin, Brock Motum, James Anderson ve Tibor Pleiss, yabancı sınırından dolayı kadroda yer alamadı.
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Üst üste iki teknik faul aldı: Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın 22. dakikasında bir pozisyon sonrasındaki itirazları nedeniyle üst üste iki teknik faul aldı.
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Hakemin üzerine yürüdü: Ataman, hakemin üzerine yürüyünce üst üste iki teknik faul alarak oyundan diskalifiye edildi.
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