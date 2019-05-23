Ergin Ataman çıldırdı hakemin üzerine yürüdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ergin Ataman çıldırdı hakemin üzerine yürüdü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Banvit, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman (solda), maçın 22. dakikasında bir pozisyon sonrasındaki itirazları nedeniyle üst üste iki teknik faul alarak oyundan diskalifiye edildi.

Ergin Ataman çıldırdı hakemin üzerine yürüdü - Sayfa 1

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Banvit'i 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

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Ergin Ataman çıldırdı hakemin üzerine yürüdü - Sayfa 2

4 isim kadroda yer almadı: Lacivert-beyazlılarda Shane Larkin, Brock Motum, James Anderson ve Tibor Pleiss, yabancı sınırından dolayı kadroda yer alamadı.

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Ergin Ataman çıldırdı hakemin üzerine yürüdü - Sayfa 3

Üst üste iki teknik faul aldı: Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın 22. dakikasında bir pozisyon sonrasındaki itirazları nedeniyle üst üste iki teknik faul aldı.

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Ergin Ataman çıldırdı hakemin üzerine yürüdü - Sayfa 4

Hakemin üzerine yürüdü: Ataman, hakemin üzerine yürüyünce üst üste iki teknik faul alarak oyundan diskalifiye edildi.

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