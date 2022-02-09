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Ergene Nehrinin debisi 20 kat arttı! Edirne'de turuncu alarm verildi: Tarım alanları sularla kaplandı

Ergene Nehrinin debisi 20 kat arttı! Edirne'de turuncu alarm verildi: Tarım alanları sularla kaplandı

EDİRNE Ergene Nehri'nin debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı.

Ergene Nehrinin debisi 20 kat arttı! Edirne'de turuncu alarm verildi: Tarım alanları sularla kaplandı

Son sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehri'nin de debisinin artmasına neden oldu.

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Ergene Nehrinin debisi 20 kat arttı! Edirne'de turuncu alarm verildi: Tarım alanları sularla kaplandı

Bir hafta öncesine kadar debisi 5-10 metreküp arasında değişen Ergene Nehri'nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20 kat artarak 225 metreküpe ulaştı.

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Ergene Nehrinin debisi 20 kat arttı! Edirne'de turuncu alarm verildi: Tarım alanları sularla kaplandı

En son 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehri'nde turuncu alarm verilirken, oluşan taşkınlarla Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı. 

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Ergene Nehrinin debisi 20 kat arttı! Edirne'de turuncu alarm verildi: Tarım alanları sularla kaplandı

Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi.

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