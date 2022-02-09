Ergene Nehrinin debisi 20 kat arttı! Edirne'de turuncu alarm verildi: Tarım alanları sularla kaplandı
EDİRNE Ergene Nehri'nin debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı.
Son sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehri'nin de debisinin artmasına neden oldu.
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Bir hafta öncesine kadar debisi 5-10 metreküp arasında değişen Ergene Nehri'nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20 kat artarak 225 metreküpe ulaştı.
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En son 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehri'nde turuncu alarm verilirken, oluşan taşkınlarla Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı.
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Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi.
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