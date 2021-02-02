Ergene Nehri'nde alarm verildi! Nehrin debisi son 1 haftada 9 kat arttı
TRAKYA'da Ergene Nehri'nin debisi son bir haftada 9 kat arttı.
Trakya'da etkili olan kuvvetli sağanak ve kar erimeleri nedeniyle debisi son bir haftada 9 kat artan Ergene Nehri için "sarı alarm" durumuna geçildi. Nehirdeki debi artışıyla birlikte su seviyesi yükseldi.
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Uzunköprü ilçesinde yatağından çıkarak yer yer taşkınların meydana geldiği nehrin çevresindeki tarım arazileri sular altında kaldı.
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Yağışların etkisiyle nehrin debisi saniyede 170 metreküp akış seviyelerine yükseldi.
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Ergene Nehri'nin son hali drone ile havadan görüntülendi:
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