Eren Bülbül ve Şehit Ferhat Gedik hayatıyla film oluyor bakın hangi ünlü isim oynayacak
Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı film oluyor. 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde Gedik'in hayatını ünlü oyuncu canlandıracak.
Trabzon'un Maçka ilçesi 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını güvenlik güçlerine ihbar ederek çıkan çatışmada korkusuzca Mehmetçik'in yanında duran 15 yaşındaki Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit edilmişti.
Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatı TRT tarafından "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" ismiyle beyaz perdeye taşınıyor. Çekimlerine başlanan film, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu ediniyor.
Filmin yapımcılarından Mustafa Uslu, Eren Bülbül'ü canlandırması için Karadeniz bölgesinden çocuk oyuncularla görüşmeler yaptıklarını söyledi:
"Yerel tiyatrolarda rol alan oyuncu çocuklarla görüşüyoruz. Şu an Trabzon ve Samsunlu 3 çocukla görüşme halindeyiz. Başrolün o bölgedeki yaşantıyı ve şiveyi bilmesi lazım. Önümüzdeki hafta isimler tam olarak netleşecek."
Ünlü yapımcı, şehit Bülbül'ün ailesini de filmde oynatarak onlara hatıra bırakmak istediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"Eren, bu ülkenin kahramanı bir genç. Onu yaşatmak hepimizin görevi. Ailesine de filmde yer verip onlara hatıra bırakmak istiyorum."