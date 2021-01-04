Eren Bülbül ve Şehit Ferhat Gedik hayatıyla film oluyor bakın hangi ünlü isim oynayacak

Ünlü yapımcı, şehit Bülbül'ün ailesini de filmde oynatarak onlara hatıra bırakmak istediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Eren, bu ülkenin kahramanı bir genç. Onu yaşatmak hepimizin görevi. Ailesine de filmde yer verip onlara hatıra bırakmak istiyorum."