Ereğli'de konser veren Gülşen'e, sahneye çıkan belediye başkanından kriz çıkaran sözler!
Geçtiğimiz gün Zonguldak Ereğli'de şarkıcı Edis ve Sefo ile birlikte "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında konser veren Gülşen'e Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay olan sözler geldi. Posbıyık sahneye çıkıp, şarkıcı Gülşen'e öyle şeyler söyledi ki, yer yerinden oynadı. Konserde yaşananlar, geceye damgasını vurdu. "Ancak hoşuma gitmedi...''
Geçtiğimiz gün Zonguldak Ereğli'de "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Sefo ve Edis ile beraber sahne alan Gülşen'e Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan kriz çıkarak sözler geldi. Ereğli halkı muhteşem bir müzik ziyafeti sürerken, Posbıyık'ın o sözleri geceye damgasını vurdu.
Sefo, Gülşen ve Edis, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında sahneye çıktı.
Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen festivalde alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.