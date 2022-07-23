Ereğli'de konser veren Gülşen'e, sahneye çıkan belediye başkanından kriz çıkaran sözler!

Geçtiğimiz gün Zonguldak Ereğli'de "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Sefo ve Edis ile beraber sahne alan Gülşen'e Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan kriz çıkarak sözler geldi. Ereğli halkı muhteşem bir müzik ziyafeti sürerken, Posbıyık'ın o sözleri geceye damgasını vurdu.