Erdoğan'ın yeğeni deniliyor şehir efsanesi mi gerçek mi? Nejat İşler açıkladı!
Dizi oyuncusu Nejat İşler'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni olduğu iddiası sonunda açıklığa kavuştu.
Ekranların ünlü oyuncularından Nejat İşler, ekşiSözlük platformunda sevenleriyle bir araya geldi. Yazarlardan gelen soruları yanıtlayan İşler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni misiniz, akrabalığınız var mı?” sorusunu da yanıtladı.
Nejat İşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağının olmadığını, söylentilerin 'şehir efsanesi' olduğunu açıkladı. Ama ilginç bir tesadüf de var.
Nejat İşler'in verdiği cevaplar şu şekilde: - "Yok. Ama enteresan, gerçek yeğeni benim mahalleden arkadaşım, Ali."
- "Şehir efsanesi."
Nejat İşler nereli?
Nejat İşler, 28 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu. Feshane işçilerinden birinin torunu olan İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Kısa zamanda popüler olan Nejat İşler derslerini de boşluyordu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince, para kazanmak için çay partileri düzenlemeye başladı.Nejat'ın işleri umduğu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarını kapatabilmek için Mahmutpaşa'dan t-shirt alıp Teşvikiye'de bu t-shirtleri satma kararı aldı. Kış aylarında ise t-shirt yerine kitap, dergi ve plak sattı.