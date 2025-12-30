BIST 11.151
DOLAR 42,95
EURO 50,65
ALTIN 6.039,81

Erdoğan'ın dokunuşu hepsinin fiyatını değiştirecek! Ehliyet, noter, tapu harcı...

|
Erdoğan'ın dokunuşu hepsinin fiyatını değiştirecek! Ehliyet, noter, tapu harcı...

2025 yılının son günlerine girilirken birçok kritik ekonomik veri açıklandı. Gözler artık Yeniden Değerleme Oranı'yla beraber her yıl artan kalemlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim yetkisi olması burada beklentileri de o yönde değiştirdi. Normalde artışın yüzde 25,9 olması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşuyla MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcına gelmesi beklenen zam oranı da belli oldu.

Erdoğan'ın dokunuşu hepsinin fiyatını değiştirecek! Ehliyet, noter, tapu harcı... - Resim: 1

2026 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim yetkisini kullanması için son iki güne giriliyor. 

16
Erdoğan'ın dokunuşu hepsinin fiyatını değiştirecek! Ehliyet, noter, tapu harcı... - Resim: 2

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Kararı’nın bugün (Salı) veya yarın (Çarşamba) Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

26
Erdoğan'ın dokunuşu hepsinin fiyatını değiştirecek! Ehliyet, noter, tapu harcı... - Resim: 3

MİLYONLARI İLGİLENDİREN KALEMLER
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler her yıl YDO oranında artırılıyor.

36
Erdoğan'ın dokunuşu hepsinin fiyatını değiştirecek! Ehliyet, noter, tapu harcı... - Resim: 4

Ancak Cumhurbaşkanı’nın, trafik cezaları hariç bazı vergi ve harçlardaki artışı yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.

46