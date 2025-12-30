Erdoğan'ın dokunuşu hepsinin fiyatını değiştirecek! Ehliyet, noter, tapu harcı...

MİLYONLARI İLGİLENDİREN KALEMLER

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler her yıl YDO oranında artırılıyor.