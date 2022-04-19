Erdoğan'ı sevmek suç mu dedi Hakan Ural çıldırdı! Hadi ben devletin yalakasıyım siz nesiniz!
Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programında verdiği pozları paylaşarak "Sevmek ayıp mı yahu!" dedi. Twitter'ta TT olan Hakan Ural tepkiler sonrası çileden çıktı ve canlı yayında isyan etti. Ural "Hadi ben devletin yalakasıyım, siz nesiniz?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği Iftar programında yer alan Hakan Ural fotoğraflar paylaşıp "Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit mert vicdanlı cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu" dedi.
Hakan Ural bu paylaşımdan sonra Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Hakan Ural kendisine yapılan eleştirileri görünce canlı yayında çıldırdı.
Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı Neler Oluyor Hayatta ’ya bugün, Hakan Ural’ın açıklamaları damga vurdu. Ünlü isim, Cumhurbaşkanı ile çekilen fotoğraflarına olumsuz yorum yapanlara yanıt verdi.
Erdoğan'ı sevmek suç mu: Hakan Ural gelen olumsuz yorumlar ile ilgili programda açıklama yaptı. "Ben hayatımda gerçek anlamda hissetmediğim hiçbir şeyi yaşayan bir adam değilim.