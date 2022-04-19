Erdoğan'ı sevmek suç mu dedi Hakan Ural çıldırdı! Hadi ben devletin yalakasıyım siz nesiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği Iftar programında yer alan Hakan Ural fotoğraflar paylaşıp "Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit mert vicdanlı cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu" dedi.