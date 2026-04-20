Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusunda en korkunç seviye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" dediği doğurganlık oranıyla ilgili çok çarpıcı bir veri daha yayımlandı. TÜİK verileri, Türkiye'de çocuk nüfusu oranının verilerin tutulduğu 1935 yılından beri en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.
TÜİK verileri, Türkiye'de çocuk nüfusu oranının verilerin tutulduğu 1935 yılından beri en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. Verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 24,8'ini çocuk nüfus oluşturdu. Söz konusu veri geçen yıl yüzde yüzde 25,5 olarak kaydedilmişti.
SON 35 YILDA ÇOCUK NÜFUSUNDA KESKİN DÜŞÜŞ
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi iken bunun 21 milyon 375 bin 930'unu çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2025 yılında yüzde 24,8 oldu.
SENARYOLAR SIRALANDI
Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 22,1, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 16,9, 2080 yılında yüzde 15,2 ve 2100 yılında yüzde 14,5 olacağı öngörüldü.
Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 22,0, 2040 yılında yüzde 16,7, 2060 yılında yüzde 13,9, 2080 yılında yüzde 11,1, 2100 yılında yüzde 9,9 olacağı öngörüldü.