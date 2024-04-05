Erdoğan'dan çok değerli hediye! Mukaddes Emanetler Dairesine teslim edildi

Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti.