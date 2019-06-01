Erdoğan'a yoğun ilgi! Vatandaşlarla oturup çay içti

Erdoğan'a yoğun ilgi! Vatandaşlarla oturup çay içti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Sahili'nde organize edilen "Büyük Üsküdar İftarı"nın ardından Gebze-Harem minibüs durağını ve yakınındaki büfeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.

Erdoğan'a yoğun ilgi! Vatandaşlarla oturup çay içti - Sayfa 1

Üsküdar Sahili'nde organize edilen "Büyük Üsküdar İftarı"nın ardından Gebze-Harem minibüs durağını ve yakınındaki büfeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.

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Erdoğan'a yoğun ilgi! Vatandaşlarla oturup çay içti - Sayfa 2

İşte Erdoğan'ın büfe ziyaretinden fotoğraflar

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Erdoğan'a yoğun ilgi! Vatandaşlarla oturup çay içti - Sayfa 3
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Erdoğan'a yoğun ilgi! Vatandaşlarla oturup çay içti - Sayfa 4
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