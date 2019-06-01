Erdoğan'a yoğun ilgi! Vatandaşlarla oturup çay içti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Sahili'nde organize edilen "Büyük Üsküdar İftarı"nın ardından Gebze-Harem minibüs durağını ve yakınındaki büfeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.
Üsküdar Sahili'nde organize edilen "Büyük Üsküdar İftarı"nın ardından Gebze-Harem minibüs durağını ve yakınındaki büfeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.
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İşte Erdoğan'ın büfe ziyaretinden fotoğraflar
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