Erdoğan'a "ne helalliği be" demişti! Farah Zeynep Abdullah seçim sonrası hamlesiyle şaşırttı
Farah Zeynep Abdullah, iktidar karşıtı duruşuyla son aylarda en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Abdullah bu duruşunu da Twitter'dan sıkça sergilemişti. Seçimin ardından Farah Zeynep Abdullah şaşırtan bir karar aldı.
Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi "Bihter" adıyla film oluyor. Merakla beklenen filmin başrolünde yer alan isimlerden Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde "İşte yine başlıyoruz. Bihter" notuyla paylaştığı bu kareyle gündeme gelmişti.
Farah Zeynep Abdullah, 14 Mayıs seçimleri öncesi yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmişti.
Abdullah, bir paylaşımında "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter." sözleri nedeniyle sosyal medyada bir kesimin tepkisini çekmişti.
Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem sonrası Adıyamanlılardan helallik istemesine de sosyal medyadan sert çıkmıştı.