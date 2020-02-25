Erdoğan'a Bakü'de kardeş ülkeye yakışır karşılama! Aliyev'e hediyesi dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye geldi. Erdoğan kardeş ülkeye yakışır şekilde karşılandı. Erdoğan'ın mevkidaşı Aliyev'e hediyesi dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı'na gelişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
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Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev baş başa görüştü. Erdoğan'ın yanında Aliyev'e verilmek üzere bir hediyesi vardı.
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İşte resmi karşılama ve görüşmeden dikkat çeken kareler;
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