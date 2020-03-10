Erdoğan ve Abdullah Gül Şevket Kazan'ın cenazesinde birlikte saf tuttu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül uzun bir aradan sonra Şevket Kazan'ın cenazesinde bir araya geldi. Erdoğan ve Gül Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan cenaze töreninde birlikte saf tuttu.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hayati Yazıcı, Bekir Bozdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül uzun bir aradan sonra ilk kez yan yana geldi. Erdoğan ve Gül Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yan yana gelmemeye özen gösteriyordu ancak bu kural Şevket Kazan'ın cenazesinde bozuldu Erdoğan ve Gül cenazede birlikte saf tuttu.
Erdoğan tabuta omuz verdi
Kazan'ın tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan'ın yakınlarına da baş sağlığı diledi.
7 Aralık 1933’te Sakarya’da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973’te Milli Selamet Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu. 1976’da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Kazan, 1991’de Refah Partisi’nden milletvekili oldu ve 1996’da kurulan Refahyol hükümetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.