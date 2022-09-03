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Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı! Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı

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Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı! Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı.

Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı! Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST’te ödül almaya hak kazanan takımlara ödüllerini verdi.

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Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı! Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Bayraktar Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı, uçakların önünde poz verdi.

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Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı! Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda devam eden TEKNOFEST 2022 alanında Hürjet'e imza attı.

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Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı! Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı
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