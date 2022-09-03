Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı! Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST’te ödül almaya hak kazanan takımlara ödüllerini verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Bayraktar Kızılelma ve Hürkuş uçaklarını imzaladı, uçakların önünde poz verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda devam eden TEKNOFEST 2022 alanında Hürjet'e imza attı.
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