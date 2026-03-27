Erdoğan talimatı vermişti: APP plaka için yeni düzenleme
Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte, APP olarak adlandırılan standart dışı plakalara cezalar kesilmiş daha sonrasında ise 1 Nisan'a kadar bu plakaların değiştirilmesi için süre verilmişti. Kamuoyunda yükselen tepkiler sonrası AK Parti yeni düzenleme için harekete geçti. Buna göre 1 Nisan'a kadar plakalarını değiştirenlerin cezaları iptal edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu konuda talimat verdiğini duyurmuştu.
APP plakalara kesilen cezalarla ilgili AK Parti yeni düzenleme çalışmalarına başladı. Yeni Trafik Kanunu sonrası yapılan denetimlerde standart dışı plakalar sebebiyle kesilen idari para cezalarının iptal edilmesi gündeme geldi. Bu doğrultuda, yapılacak yeni düzenleme İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine eklenecek.
VATANDAŞIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ
Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hâle getirmeleri için 1 Nisan’a kadar süre tanınmıştı. Bu tarihe kadar değiştirenlerin cezalarının iptal edilmesi formülü üzerinde duruluyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 800’den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak.
ODALARA PLAKA BAŞI 10 BİN LİRA CEZA
Düzenlemeyle standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına ceza verilmesi öngörülüyor. Buna göre şoför odalarına, standartlara aykırı şekilde tasarladıkları her bir plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilecek. APP plaka uygulamalarıyla ilgili denetim ve modelleme çalışmaları yönetmelik bazında yapılacak değişiklikle uygulanacak.