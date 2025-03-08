Erdoğan talimat verdi! İşte bayram ikramiyesi için masadaki 3 farklı rakam

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN LİRA OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları katıldı. Görüşmede, emeklilere verilecek ikramiye artışı için 500, 750 ve 1.000 liralık üç farklı seçenek üzerinde duruldu. Yapılan etki analizlerinin ardından, bütçe dengelerini koruyarak emeklileri memnun edecek en uygun rakamın 4 bin lira olduğu görüşü öne çıktı.