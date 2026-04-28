Erdoğan talimat verdi iddiası kulislerden sızdı! Asgari ücrete zam mı geliyor?

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM İÇİN ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Gazeteci Hilal Köylü, asgari ücret ve emekli maaşlarına zam için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini iddia etti. Köylü, Haziran ayında seyyanen zam planlandığını ancak İran savaşı nedeniyle değişen tüm planların değiştiğini belirtti.

Köylü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arsında geçen görüşmede; yıl sonundaki zam planının masaya geldiğini iddia etti ve detayları aktardı.