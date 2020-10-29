Erdoğan talimat verdi Cumhuriyet'in 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi bugün açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Millet Kütüphanesi'nde hazırlanan, bugün açılacak Milli Mücadele Sergisi'nde İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eserler sergilenecek.
Cumhuriyet'in 97. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda hazırlanan sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Müze Köşkü, Ankara Üniversitesi, İnönü Vakfı ve özel arşiv ve koleksiyonların katkısı ile hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Kütüphanesi'nde hazırlanan, İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden özel eserlerden oluşan Milli Mücadele Sergisi, bugün açılıyor.
"Hakimiyet milletindir" sloganıyla hazırlanan sergi, Milli Mücadele'nin, askeri, siyasi, diplomatik boyutları yanında kültüre ve gündelik hayata yansıyan yönlerini ortaya koyuyor.
TBMM'nin açılışında binaya çekilen ilk bayrak da sergilenecek
Yaklaşık 100 üzerinde obje ve belgeden oluşan sergi, büyük kahramanlıklar neticesinde kazanılan İstiklal Mücadelesi'nin bazı önemli tarihi kayıtlarını da ilk kez gün ışığına çıkaracak.