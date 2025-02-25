Erdoğan sinyali vermişti, detaylar sızdı! İkinci emeklilik mi geliyor?



İKİNCİ EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vurguladığı en önemli yeniliklerden biri de tamamlayıcı emeklilik sistemi oldu. SGK’ya ek olarak oluşturulacak bu yeni model sayesinde çalışanlar, emeklilikte ikinci maaş alma imkanına kavuşacak. Sistem, sosyal güvenliği daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor ve 2025 yılı içinde devreye alınması planlanıyor.