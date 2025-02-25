Erdoğan sinyali vermişti, detaylar sızdı! İkinci emeklilik mi geliyor?
Türkiye, çalışma hayatında kapsamlı değişikliklere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kongresi'ndeki açıklamaları, esnek çalışma modellerinden ikinci emeklilik sistemine kadar birçok yeniliğe işaret etti. İş dünyasını ve çalışanları yakından ilgilendiren bu düzenlemelerin detayları sızdı.
Pandemi sonrası dünyada hızla benimsenen uzaktan ve esnek çalışma modelleri, Türkiye’de de daha yaygın hale geliyor. İş-aile dengesini destekleyecek bu yeni sistemle, esnek çalışma saatleri artırılacak ve yarı zamanlı iş imkanları genişletilecek. Kamu sektöründe de bu dönüşümün başlaması planlanıyor.
MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI?
Takvim gazetesinin haberine göre, Avrupa'da denemeleri yapılan kısa çalışma haftası modeli Türkiye'de de gündeme gelebilir. Uzmanlara göre, çalışma saatlerinin azaltılması ve haftalık tatil süresinin uzatılması, iş verimliliğini artırıyor. Bu doğrultuda somut adımların atılması bekleniyor.
KADINLARA YÖNELİK YENİ DESTEK PROGRAMLARI
2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, kadın istihdamını artırmaya yönelik yeni projeler hayata geçirilecek. Anneler için kısmi süreli çalışma teşvik edilecek, ev kadınlarına esnek iş fırsatları sunulacak. Kamu sektöründe çocuk sayısına bağlı olarak 6 aya kadar izin hakkı getiren düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürüyor.
İKİNCİ EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vurguladığı en önemli yeniliklerden biri de tamamlayıcı emeklilik sistemi oldu. SGK’ya ek olarak oluşturulacak bu yeni model sayesinde çalışanlar, emeklilikte ikinci maaş alma imkanına kavuşacak. Sistem, sosyal güvenliği daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor ve 2025 yılı içinde devreye alınması planlanıyor.