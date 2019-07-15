Erdoğan şehit evladıyla el ele anıta yürüdü! 15 Temmuz'un yıl dönümünde duygu dolu anlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı”nı ziyaret etti.
Fetullahçı terör örgütü mensuplarının hain darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, 3. yılında yapılan etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda Erdoğan'ın şehitler anıta yürüyüşü sırasında, bir şehit el ele vererek yürümesi ortaya duygu dolu anların çıkmasına neden oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ilk katıldığı etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki anıta oldu.
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Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı. Külliye'den milletle birlikte yürüyerek çıkan Cumhurbaşkanı anıta çelenk koydu, ardından dua etti.
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Erdoğan, Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra eşliğinde abideye yürüdü.
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