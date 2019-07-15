Erdoğan şehit evladıyla el ele anıta yürüdü! 15 Temmuz'un yıl dönümünde duygu dolu anlar

Fetullahçı terör örgütü mensuplarının hain darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, 3. yılında yapılan etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda Erdoğan'ın şehitler anıta yürüyüşü sırasında, bir şehit el ele vererek yürümesi ortaya duygu dolu anların çıkmasına neden oldu.