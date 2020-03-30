Erdoğan öncü oldu Kampanyaya bağış yağdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başlatılan kampanyaya 7 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Bakanlar da maaşlarını bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Koronavirüse karşı alınan önlemler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli ailelere ilave destek olmak amacıyla büyük bir yardım kampanyasının başlatıldığını duyurdu. Erdoğan, yardım kampanyasını 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.
Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.
Bakanlar da maaşlarını bağışladı
Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.