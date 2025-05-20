Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! 1 milyon kişi erken emekli olacak
1 milyondan fazla kişi için erken emeklilik müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi sözünü verdiği prim desteği hayata geçiyor. Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnafın prim günü 7 bin 200'e iniyor. Bağ-Kur prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesiyle erken emeklilik yolu açılacak. Öte yandan ev kadınlarının emeklilik hakkıyla ilgili düzenleme için de geri sayıma geçildi, yeni yasa için tarih verildi.
Erken emeklilik düzenlemesi masaya geliyor, ev kadınları için prim günü desteği ve emeklilik imkanı içinse geri sayıma geçildi. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçim vaatlerinden olan düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bağ-Kur’a tabi küçük esnafın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi ve ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri sigorta priminin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin düzenlemeler gündeme geldi.
BAKANLIK ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başlattığı çalışmalarına hız verirken, ilk olarak bu düzenlemelerin maaliyetinin ne kadar olacağı hesaplanıyor.
EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ MASADA
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ev kadınlarına prim desteği verilmesi uygulamasının kısa sürede Meclis gündemine getirilebileceği ifade ediliyor.
AK Parti’nin seçim beyannamesinde, “Ev hanımları, evdeki emekleri karşılığında herhangi bir ücret almaksızın ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve aile refahını artırmaktadır. Ev hanımlarının bu emeğinin karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı sebebiyle sahip oldukları yıpranma payı hakkını ev hanımlarına da sağlayacağız” görüşüne yer verilmişti.