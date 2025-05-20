Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! 1 milyon kişi erken emekli olacak

AK Parti’nin seçim beyannamesinde, “Ev hanımları, evdeki emekleri karşılığında herhangi bir ücret almaksızın ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve aile refahını artırmaktadır. Ev hanımlarının bu emeğinin karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı sebebiyle sahip oldukları yıpranma payı hakkını ev hanımlarına da sağlayacağız” görüşüne yer verilmişti.