Erdoğan, moderatörlerle yemek yedi

Erdoğan, moderatörlerle yemek yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak programın ardından yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla bir restoranda yemek yedi.

Erdoğan, moderatörlerle yemek yedi - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde sosyal medya ve televizyon ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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Erdoğan, moderatörlerle yemek yedi - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla bir restoranda yemek yedi.

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Erdoğan, moderatörlerle yemek yedi - Sayfa 3
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Erdoğan, moderatörlerle yemek yedi - Sayfa 4
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