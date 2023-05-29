Erdoğan kazandı, yüzbinler Külliyeye akın etti! Balkon konuşmasına yoğun ilgi: Alan hınca hınç doldu taştı!
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın etti. Erdoğan’ın tarihi zaferinin ardından yapacağı balkon konuşmasını canlı canlı izlemek, destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar alanı hınca hınç doldurdu. Erdoğan zafer konuşmasında "Resmi rakam 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı" ifadelerini kullandı.
Türkiye kritik seçimi geride bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Anadolu Ajansı’ndan edinilen bilgiye göre Erdoğan yüzde 52.10, Kılıçdaroğlu yüzde 47.90 oy oranına ulaştı.
SOKAKLAR BAYRAM YERİNE DÖNDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi ardından milyonlarca vatandaş sokağa akın etti. Sokaklar adeta demokrasi şölenine döndü. Bayraklarını alan vatandaşlar otomobillerine binerek yollara düştü. Korna sesleri caddeleri doldurdu.
MİLYONLAR KÜLLİYE'YE AKIN ETTİ
Bayraklarını alan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşması yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne akın etti. Gencinden yaşlısına büyük bir heyecan yaşarken, Erdoğan da Kısıklı'daki evinden ayrılarak Ankara'ya geçti.
ERDOĞAN'IN BALKON KONUŞMASINA YOĞUN İLGİ
Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de balkon konuşması yaptı. Kimsenin kaybetmediğini belirten Erdoğan, "85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın, kızgın, öfkeli değiliz. Artık tüm çekişmeleri kenara bırakarak milli hayallerimiz etrafında birleşme zamanıdır" dedi.