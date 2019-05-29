Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salıh'i ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bugün 18:30'da görüştü ve onuruna iftar yemeği verdi. Görüşme bitti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.
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Salih ile eşini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı.
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Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih onuruna iftar yemeği verdi.
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