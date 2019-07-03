Erdoğan imzalamıştı! Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesinde!

Bunun üzerine 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak adlandırılan bölgeler, 'kesin korunacak hassas alanlar', 'nitelikli korunacak alanlar' ve 'sürdürülebilir alanlar' olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı.