Erdoğan imzaladı Bulgarlar otobüslerle akın etti Edirne'de yeniden alışveriş çılgınlığı

Alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Sevgi Raşonova, "Kaşar peyniri, peynir, zeytin her şeyi buradan alıyoruz. Türkiye'nin dana etine bayılıyorum, çok güzel. Bu alınan karar bizi memnun etti. Daha rahat gelip gidebileceğiz" dedi.