Erdoğan imzaladı Bulgarlar otobüslerle akın etti Edirne'de yeniden alışveriş çılgınlığı
Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın alındığı ilk günden Bulgar turistler Edirne'ye akın etti. Alışveriş noktaları onlarla dolup taştı. Bulgarlar daha önce de Edirne'deki alışveriş çılgınlıklarıyla gündeme gelmişti. ( 1 Bulgar Levası 9.31 TL)
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı. Kararı duyan Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti.
Geçtiğimiz haftalarda Bulgar turistlerin olmamasından dolayı boş oturan esnaflar, kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı.
Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pasaport zorunluluğunu kaldırması dolayısıyla teşekkür etti.
Alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Sevgi Raşonova, "Kaşar peyniri, peynir, zeytin her şeyi buradan alıyoruz. Türkiye'nin dana etine bayılıyorum, çok güzel. Bu alınan karar bizi memnun etti. Daha rahat gelip gidebileceğiz" dedi.