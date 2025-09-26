Erdoğan ile Donald Trump'ın görüşmesinde öyle bir fotoğraf var ki... Trump koltuk çekti
Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan - Trump görüşmesi gündeme oturdu. Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmeden yansıyan fotoğraf kareleri ise çarpıcı oldu. Özellikle de Trump'ın Erdoğan için sandalye çektiği kare...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump ile birlikte içeri girdi.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis'e geçti. Erdoğan, burada Beyaz Saray Anı Defteri'ni imzaladı.
TRUMP KOLTUĞUNU ÇEKTİ
Erdoğan- Trump görüşmesinin en çarpıcı karesi bu oldu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturacağı koltuğu bizzat çekti.