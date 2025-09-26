Erdoğan ile Donald Trump'ın görüşmesinde öyle bir fotoğraf var ki... Trump koltuk çekti

Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan - Trump görüşmesi gündeme oturdu. Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmeden yansıyan fotoğraf kareleri ise çarpıcı oldu. Özellikle de Trump'ın Erdoğan için sandalye çektiği kare...