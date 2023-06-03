BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16

Erdoğan göreve başladı! Antalya'da 2 tane fırkateyn 101 pare top atışı gerçekleştirdi

|
Erdoğan göreve başladı! Antalya'da 2 tane fırkateyn 101 pare top atışı gerçekleştirdi

Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 fırkateyni 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

Erdoğan göreve başladı! Antalya'da 2 tane fırkateyn 101 pare top atışı gerçekleştirdi

28 Mayıs seçiminde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te düzenlenen törende yemin ederek resmen görevine başladı.

18
Erdoğan göreve başladı! Antalya'da 2 tane fırkateyn 101 pare top atışı gerçekleştirdi

 Cumhurbaşkanlığı için yemin eden Erdoğan'ın onuruna yurt genelinde 101 pare top atışı yapıldı. 

28
Erdoğan göreve başladı! Antalya'da 2 tane fırkateyn 101 pare top atışı gerçekleştirdi

Bu çerçevede Akdeniz'e, tatbikat için getirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın F-246 borda numaralı Salih Reis ve F-511 borda numaralı Heybeli Ada fırkateynleri sabah saatlerinde Kaleiçi Yat Limanı açıklarına, demirledi. 

38
Erdoğan göreve başladı! Antalya'da 2 tane fırkateyn 101 pare top atışı gerçekleştirdi

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis'teki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girişi sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirdi. 

48