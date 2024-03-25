Erdoğan duyurmuştu yarış başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Emekli promosyon ödemeleri için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarından emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarının 8-12 bin TL aralığına çıktığını duyurmuş, uzmanlar özel bankalar için '22 bin TL'yi aşabilir' tahmininde bulunmuştu. Emeklilerin promosyon ödemeleri için başvurular bugün başlarken, gözler bir yandan da bankaların vereceği promosyon ödemesi tutarlarında. Peki, başvurular nasıl yapılıyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emekli promosyon ödemeleri için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarından emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarının 8-12 bin TL aralığına çıktığını duyurmuş, uzmanlar özel bankalar için '22 bin TL'yi aşabilir' tahmininde bulunmuştu. Emeklilerin promosyon ödemeleri için başvurular bugün başlarken, gözler bir yandan da bankaların vereceği promosyon ödemesi tutarlarında Peki, emekli promosyonu başvuruları nasıl yapılıyor?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, promosyon ödemeleri ne zaman? Promosyon anlaşması olan emekli yeniden ödeme alabilir mi? İşte tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurmuş, yaptığı açıklamada özel bankalara da çağrı yaparak "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından "Emekli promosyonları başvuruları başladı mı? Ödemeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının yanıtı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan da beklenen duyuruyu yapmıştı. Bakan Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.