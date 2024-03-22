Erdoğan duyurdu kamu bankaları harekete geçti! Kim ne kadar promosyon verecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." dedi. Peki özel bankaların promosyon ücretlerinde de bir değişiklik olacak mı? Konuyla ilgili detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz Milliyet’e anlattı. İşte uzman ismin o açıklamaları…