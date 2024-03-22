Erdoğan duyurdu kamu bankaları harekete geçti! Kim ne kadar promosyon verecek?
Emekli maaş promosyonları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası için 8 ila 12 bin lira aralığına yükseltildi. Özel bankalarda ise emekli promosyonu 15 bin lira seviyelerinde bulunuyor. Peki kamu bankalarının bu adımına karşın özel bankaların emekli maaş promosyon ödemelerinde de bir değişiklik olacak mı? Yüzde 166'yı aşan zam sonrası SGK Uzmanı Emin Yılmaz, özel bankaların da rakamı yükseltebileceğini işaret etti. İşte Mart 2024 güncel banka promosyonları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." dedi. Peki özel bankaların promosyon ücretlerinde de bir değişiklik olacak mı? Konuyla ilgili detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz Milliyet’e anlattı. İşte uzman ismin o açıklamaları…
Kamu bankaları promosyon artışı ne olur?
“Burada banka promosyonu alan bir emekli aldığı ödeme ile birlikte ekstra maaş almış gibi oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması öncesinde kamu bankaları emeklilere 3.000 TL ile 8.000 TL arasında promosyon ödemeleri yapıyordu. Yapılan düzenleme ile promosyonların 8.000 ile 12.000 arasında olacağını, oran orantı kurduğumuz takdirde ise yüzde 50 ile yüzde 166,6‘ya varan bir artış yapıldığını gözlemleyebiliyoruz.
Bence olumlu bir düzenleme oldu. Ben kamu bankalarındaki promosyon güncellemesinin özel sektör bankalarına da sirayet ederek birbirini tetikleyeceğini düşünüyorum. Burada asıl olan emeklinin cebine girecek rakamın yükselmesi, refahının bir nebze de olsa yükselmesidir. Emeklilere faydalı olacağını düşünüyorum.
Özellikle bir banka ismi vermek hakkaniyetli olmayacaktır. Dijital çağda bilgiye ulaşmak çok kolay oldu. Bununla ilgili akıllı telefonlar veya bilgisayarlar üzerinden emeklilerimiz küçük bir araştırma yaparak bu bilgilere ulaşabilmektedirler. Banka tercih ederken sadece promosyon rakamının yüksek olmasının dışında size sunduğu diğer hizmetlere de bakmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim.”