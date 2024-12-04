Erdoğan devreye girerse asgari ücret bu olur dedi canlı yayında rakam verdi

Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan Erdursun asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı;

Asgari ücret konusunda asgari ücretin 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 1 Ocak 2024'te 17 bin lira olduğundaki değerine ulaşması için en az 23.500 lira olması gerekiyor. Yani yüzde 45'ler civarında bir artış olması gerekiyor ki 2024'ün 1 Ocak'ındaki değerine ulaşsın. Ama ben asgari ücretin 23 bin 500 lira olacağını zannetmiyorum.