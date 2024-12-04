Erdoğan devreye girerse asgari ücret bu olur dedi canlı yayında rakam verdi
2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı bu ayın en çok merak edilen tartışması. İlk toplantı 10 Aralık'ta yapılacak. Uzmanlardan her gün farklı açıklamalar geliyor. Herkes yeni asgari ücretin ne kadar olacağını konuşurken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun hem kendi beklentisini açıkladı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olabilecek en yüksek asgari ücreti söyledi. Erdursun ayrıca rakam vererek 'bunun üstü sürpriz olur' ifadesini kullandı.
Asgari ücretliler, özel sektör çalışanları ve diğer çalışanlar zam görüşmelerinin yapıldığı ay olan Aralık'ta yeni maaşlarını merak ediyor. Memur ve emekliler enflasyon verilerini yakından takip ederken asgari ücretliler gözünü 10 Aralık'a dikti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez 6 gün sonra toplanacak. Ardı sıra gelen toplantıların ardından yeni asgari ücretin yeni yıldan önce duyurulması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM OLMAMIŞTI
En son geçen sene belirlenen asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Yüksek enflasyon ara zam tartışmalarını beraberinde getirse de hükümet sıkı para politikası duruşundan taviz vermeyerek ara zam yapmamıştı. Ara zammın olmaması vatandaşların 2025 asgari ücretine olan merakını daha da artırdı.
TAHMİNLER NELER?
Birçok uzmandan farklı tahminler gelse de çoğu tahmin yüzde 25 ila yüzde 30 olması yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi halinde asgari ücretin nasıl şekilleneceği ise merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da hem kendi tahminini hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoyu yorumladı.
Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan Erdursun asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı;
Asgari ücret konusunda asgari ücretin 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 1 Ocak 2024'te 17 bin lira olduğundaki değerine ulaşması için en az 23.500 lira olması gerekiyor. Yani yüzde 45'ler civarında bir artış olması gerekiyor ki 2024'ün 1 Ocak'ındaki değerine ulaşsın. Ama ben asgari ücretin 23 bin 500 lira olacağını zannetmiyorum.